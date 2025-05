Omicidio Liliana Resinovich la notizia sul marito Sebastiano Visintin

Dopo mesi di silenzio e assenze pubbliche, Sebastiano Visintin, ex marito di Liliana Resinovich, è diventato ufficialmente irreperibile. La Procura lo accusa di omicidio per soffocamento della donna, scomparsa il 23 maggio. La sua sparizione alza ulteriori ombre su un caso ancora avvolto nel mistero, lasciando l'intera comunità in attesa di risposte.

Dopo mesi di silenzi e apparizioni pubbliche sempre più diradate, di Sebastiano Visintin oggi non c’è più traccia. L’uomo, ex marito di Liliana Resinovich, è ufficialmente irreperibile da quando la Procura ha formalizzato nei suoi confronti l’accusa più grave: omicidio per soffocamento. Il 23 maggio, data della svolta giudiziaria, ha segnato anche l’improvvisa scomparsa dai radar di Visintin, che da settimane aveva lasciato la sua abitazione a Trieste, scegliendo il silenzio dopo essere finito nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuova importante svolta nelle indagini sulla tragica morte di Liliana Resinovich. La procura di Trieste ha annunciato che, martedì 20 maggio, affiderà a un team di cinque esperti di alto livello nuovi accertamenti tecnici irripetibili, mirati a chiarire le circostanze di quella che si configura come una delle indagini più complesse degli ultimi tempi.

