Omicidio di Liliana Resinovich Sebastiano Visintin è di nuovo irreperibile | le ipotesi

Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio di Liliana Resinovich, è di nuovo irreperibile da oltre 24 ore. L'assenza del marito di Liliana, scomparso in circostanze misteriose, alimenta le ipotesi e le tensioni sul caso. Cosa si nasconde dietro questa sparizione? Le ricerche sono in corso, mentre il poligono investigativo si approfondisce.

Sebastiano Visintin risulta irreperibile da almeno 24 ore: cos'è successo al marito di Liliana Resinovich, ora indagato per omicidio? 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin è di nuovo irreperibile: le ipotesi

