Omicidio Coli Innocenti di nuovo in Assise

Nuovi accertamenti tecnici sono stati richiesti nel processo in corso sull’omicidio di Ausono Coli, avvenuto nel 2004. Francesco Innocenti, condannato all’ergastolo, torna all’attenzione delle competenti autorità con indagini aggiornate su orari e colpi di pistola. L’incidente probatorio si concentra su dettagli chiave per fare luce sulla tragica vicenda, riaccendendo il dibattito giudiziario.

GROSSETO Nuovi accertamenti tecnci, in sede di incidente probatorio, sono stati chiesti mesi fa dal legale di Francesco Innocenti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’ omicidio del commercialista Ausono Coli, avvenuto l’8 marzo 2004. Nuove indagini su orari e colpi di pistola esplosi. Sull’istanza di incidente probatorio dovrà decidere la Corte di Assise di Grosseto che ha fissato l’udienza per discutere del caso dell’omicidio Coli, al 9 luglio prossimo., e sulla richiesta di incidente probatorio adesso dovrà decidere la Corte di Assise del tribunale di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio Coli, Innocenti di nuovo in Assise

Altri articoli sullo stesso argomento

Tradimento, chi è Neva: lei e Ipek coinvolte in un nuovo omicidio

Neva, ex babysitter di Ipek, arriva in città coinvolta in un nuovo mistero di omicidio. Nelle nuove puntate di "Tradimento", la sua presenza svela segreti e tensioni.

Nuovo possibile movente per il delitto di Garlasco, cosa ci sarebbe dietro all'omicidio di Chiara Poggi

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, continua a suscitare interrogativi e suspence. Le indagini si stanno ora concentrando sulle comitive di amici e su nuovi possibili moventi, alimentando ipotesi che rivelano dinamiche intrecciate e relazioni complesse.

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo

Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

Effetto Versilia | Sant'Anna di Stazzema: per non dimenticare | 09/12/2022

Video Effetto Versilia | Sant'Anna di Stazzema: per non dimenticare | 09/12/2022 Video Effetto Versilia | Sant'Anna di Stazzema: per non dimenticare | 09/12/2022

Cosa riportano altre fonti

Omicidio Coli, Innocenti di nuovo in Assise. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Coli, Innocenti di nuovo in Assise

Da lanazione.it: GROSSETO Nuovi accertamenti tecnci, in sede di incidente probatorio, sono stati chiesti mesi fa dal legale di Francesco Innocenti, l’uomo ...

Nuove rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi: il nuovo indagato ha un nome

notizie.it scrive: Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane donna uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa, si arricchiscono di nuovi elementi. Secondo fonti vicine agli inquirenti, ...

Omicidio Chiara Poggi, chi è Antonio, vigile del fuoco in pensione, il nuovo nome emerso nelle indagini

Scrive vanityfair.it: È il suo il terzo nome emerso nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ... lui anche alla madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato nel caso, convocata in caserma ...