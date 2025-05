Omicidio a Fregene caccia al complice | per gli investigatori Giada Grescenzi non ha ucciso da sola

A Fregene proseguono le indagini sull’omicidio: gli investigatori sospettano che Giada Grescenzi non abbia agito da sola. I carabinieri del Ris hanno effettuato sopralluoghi nella villetta, cercando prove che possano confermare la presenza di un eventuale complice. La ricostruzione dei fatti si fa più complessa, mentre si aspettano sviluppi decisivi. Continua a leggere…

Ieri i carabinieri del Ris, Reparto investigazioni scientifiche, sono tornati all'interno della villetta di Fregene per raccogliere ulteriori indizi, ma soprattutto per valutare se l'ipotesi del complice possa essere in qualche modo avvalorata da riscontri scientifici. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio a Fregene, caccia al complice: per gli investigatori Giada Grescenzi non ha ucciso da sola

