Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), segnando la conclusione di un percorso partecipativo avviato nel 2024. Il documento, redatto dalla ditta specializzata affidataria e già adottato dalla giunta comunale lo scorso 17 gennaio, rappresenta un atto fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita per tutte le persone, con e senza disabilità. L’approvazione del Peba, lo strumento che analizza e mappa le barriere presenti negli edifici comunali e negli spazi pubblici, fornendo una guida operativa per poi pianificare in modo strategico gli interventi da realizzare nei piani delle opere pubbliche, arriva al termine di un processo condiviso, che ha visto il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso incontri pubblici, questionari tematici e ’passeggiate urbane’ con studenti e residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok al piano per abbattere le barriere. Approvato all’unanimità in consiglio

