Oggi 24 maggio 2025 | i numeri vincenti di SuperEnalotto Lotto e 10eLotto

Milano, 24 maggio 2025 – È iniziata una nuova corsa al jackpot del Superenalotto, dopo la maxi vincita di giovedì 22 maggio a Desenzano del Garda, dove un fortunato ha vinto oltre 35 milioni di euro. Oggi scopriamo i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, mentre tanti sognano di essere i prossimi a toccare la fortuna.

Milano, 24 maggio 2025 - È ricominciata la corsa al jackpot del Superenalotto. Dopo la maxi vincita di giovedì 22 maggio, a Desenzano del Garda dove un fortunato si è portato a casa 35 milioni e 415.534,71 euro con una giocata da 5 euro, c'è chi spera di essere il prossimo baciato dalla dea bendata. Ieri sera, venerdì 23 maggio, non c’è stato nessun vincitore, stasera la sestina vincente assegna un premio di 4,8 milioni di euro. Sarà possibile seguire l’estrazione in diretta dalle 20. Superenalotto a Desenzano, la tabaccaia del 6 milionario: “Il vincitore? Spero sia una persona del paese che ne ha bisogno” Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oggi, 24 maggio 2025: i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra del 24 Maggio 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Scopri i numeri vincenti delle estrazioni MillionDay e MillionDay Extra di oggi, 24 maggio 2025. Segui in diretta alle ore 13:00 e 20:30 gli appuntamenti imperdibili con i numeri fortunati e le estrazioni speciali.

I programmi in tv oggi 24 maggio 2025: film e intrattenimento

Ecco la tua introduzione: Ecco la guida ai programmi TV di sabato 24 maggio 2025. Tra film e intrattenimento, spiccano “Con il Cuore, nel nome di Francesco” su Rai Uno e il grande concerto di Andrea Bocelli, “30: The celebration”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 maggio 2025

Scopri le previsioni di Paolo Fox per sabato 24 maggio 2025, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vangelo di Oggi - Sabato 24 Maggio 2025 con commento da Papa Francesco

Video Vangelo di Oggi - Sabato 24 Maggio 2025 con commento da Papa Francesco Video Vangelo di Oggi - Sabato 24 Maggio 2025 con commento da Papa Francesco

Se ne parla anche su altri siti

Sport in tv oggi, sabato 24 maggio 2025: tennis, Giro d'Italia e calcio estero; L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 maggio 2025: tutti i segni; Cosa fare oggi (sabato 24 maggio 2025) in provincia di Cuneo: gli eventi; L’oroscopo di oggi, sabato 24 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 maggio 2025: tutti i numeri vincenti e le quote

Secondo msn.com: Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 24 maggio 2025, in diretta su Il Messaggero. A partire dalle 20 verranno estratti i numeri vincenti del ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 24 maggio

Segnala msn.com: 21.30 CON IL CUORE - NEL NOME DI FRANCESCO Conduce Carlo Conti. Carlo Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da 20 anni aiuta chi soffre. 23.55 TG ...

Sport in tv oggi (sabato 24 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Come scrive oasport.it: Oggi sabato 24 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Monaco per la F1, ...