Nuovo scambio di prigionieri Pioggia di droni su Kiev

Secondo gli accordi di Istanbul, Russia e Ucraina hanno continuato lo scambio di prigionieri, liberando 307 militari ciascuno. Nel frattempo, una pioggia di droni ha interessato Kiev, segnando un ulteriore episodio nel conflitto. La conclusione del processo è prevista per domenica 24, nell'ambito dell'intesa "1000 per 1000" stabilita tra le parti.

Come da accordi, Russia e Ucraina hanno proseguito lo scambio di prigionieri iniziato venerdì, liberando 307 militari a testa. Il rilascio riflette quanto deciso una settimana fa a Istanbul da funzionari di Mosca e Kiev nella formula di "1000 per 1000" e dovrebbe concludersi domenica 24. "Altri 307 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 307 prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine", ha fatto sapere il ministero della Difesa russo in una nota, precisando che i propri soldati liberati sarebbero stati sottoposti alle prime cure in Bielorussia, prima di rientrare in patria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nuovo scambio di prigionieri. Pioggia di droni su Kiev

