Nuovo sbarco di migranti lunedì | in arrivo la Ong Solidaire con 253 persone

Lunedì a Salerno è previsto un nuovo sbarco di migranti, con la nave Ong Solidaire che trasporta circa 250 persone. Dato l’alto numero di arrivi, si attende un incontro in Prefettura alle 11.30 per definire le strategie e le misure da adottare. Restano ancora ignote l'età e le condizioni sanitarie dei migranti a bordo.

Nuovo sbarco di migranti a in città: lunedì, la nave Ong Solidaire, attraccherà a Salerno. A bordo, circa 250 persone, di cui ad ora non si conoscono ancora l'età, né le condizioni sanitarie. Domani mattina, alle ore 11.30, in Prefettura, è in programma il vertice per definire e avviare la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it