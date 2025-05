Nuovo San Siro Sala | Ecco quando arriverà il progetto definitivo

Intervistato da Italpress, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del nuovo stadio San Siro di Inter e Milan 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo San Siro, Sala: “Ecco quando arriverà il progetto definitivo”

Scopri altri approfondimenti

Sala annuncia: «Venderemo San Siro a Inter e Milan, ecco la data. Nuovo progetto? Prima serve una cosa»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato un nuovo progetto riguardante San Siro, con l'intenzione di vendere l'impianto a Inter e Milan.

Nuovo San Siro, dal verde alla società per l’acquisto: la linea del sindaco Sala

Il sindaco Giuseppe Sala si esprime sul futuro del nuovo stadio di San Siro, evidenziando un percorso tecnico gestito dalla città.

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!»

In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro.

Nuovo stadio di San Siro, Sgarbi: ‘Consiglierei a Sala di difendere il Meazza’

Video Nuovo stadio di San Siro, Sgarbi: ‘Consiglierei a Sala di difendere il Meazza’ Video Nuovo stadio di San Siro, Sgarbi: ‘Consiglierei a Sala di difendere il Meazza’

Cosa riportano altre fonti

Nuovo San Siro, dal verde alla società per l’acquisto: la linea del sindaco Sala

Da msn.com: Milano, i prossimi passaggi: conferenza Servizi decisoria, interesse pubblico in Giunta e vendita entro luglio. “Le osservazioni al Piano di Milan e Inter? Non insormontabili” ...

San Siro, la tattica di Milan e Inter: il progetto del nuovo stadio solo dopo l’acquisto dell’area

Da msn.com: I due club non hanno ancora presentato al Comune i dettagli sull’impianto da 71.500 posti. Il sindaco Sala: non è ancora certa la posizione dell’arena, il Consiglio vuole che sia più lontana dalle cas ...

Sala: "Stadio, il progetto di Inter e Milan dopo l'atto di vendita. Serve una capienza di oltre 70mila posti"

Come scrive msn.com: A margine di un evento il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato sul tema nuovo stadio e sul tema delle bonifiche: "Più che la legge stadi, il tema è come si fa l’accordo con le squadre. Perché io cap ...