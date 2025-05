Nuovi furti in Val di Sangro | ladri in casa mentre i proprietari dormono

Nuovi furti nella Val di Sangro, con ladri che agiscono impunemente mentre i proprietari stanno dormendo. Questa volta, in contrada Brecciaio, a Sant'Eusanio del Sangro, tra mezzanotte e le 3 di venerdì 23 maggio, ignoti hanno svaligiato una casa. Una delle vittime, ancora sconvolta, ha raccontato l'accaduto, evidenziando la crescente preoccupazione nella zona.

Ladri in azione mentre i proprietari dormono. È successo in contrada Brecciaio, a Sant'Eusanio del Sangro. Il furto è stato messo a segno tra mezzanotte e le 3 della notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. A raccontare l'episodio è una delle persone che l'ha subito, che riferisce quanto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuovi furti in Val di Sangro: ladri in casa mentre i proprietari dormono

Scopri altri approfondimenti

Val Polcevera, Sanna (Pd) chiede più fermate a Pontedecimo e Bolzaneto: "Serve potenziare il servizio"

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, ha sollevato un'importante questione riguardo al potenziamento del servizio ferroviario.

Cina: emana nuovi regolamenti su ispezioni per tutela eco-ambientale

La Cina ha introdotto nuovi regolamenti per le ispezioni eco-ambientali, aggiornando la normativa del 2019.

Bandiere blu 2025: Torino di Sangro conquista il vessillo, l'Abruzzo sale a 16 localitÃ

Torino di Sangro conquista la Bandiera Blu 2025, portando a 16 le località premiate in Abruzzo. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), celebra l'impegno nella sostenibilità e nella qualità dei servizi.

Atessa: rapina alla Bcc Sangro Teatina di Piazzano

Video Atessa: rapina alla Bcc Sangro Teatina di Piazzano Video Atessa: rapina alla Bcc Sangro Teatina di Piazzano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rifiuti in Val di Sangro: ambientalisti contro nuovi impianti

Si legge su rete8.it: Contro la riapertura dell’ ex Ciaf e la nascita di un altro impianto per il trattamenti di rifiuti speciali in Val di Sangro prosegue la battaglia di Associazioni e Comuni mobilitati con assemblee ...

Atessa, in manette i ladri seriali di auto

Lo riporta rainews.it: I carabinieri di Atessa hanno smantellato la banda responsabile del furto di una dozzina di automobili nella zona industriale della Val di Sangro per un valore di 300 ...