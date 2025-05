Nuova sfida per Parrini Commissario Pd della Bat

Dario Parrini è stato nominato commissario del PD nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo le dimissioni del segretario Francesco Marchio Rossi. La scelta, considerata prestigiosa, segna una nuova sfida per Parrini, un professionista con esperienza politica nazionale, in un momento cruciale per consolidare il ruolo del partito in Puglia e rilanciare l’azione politica sul territorio.

Dario Parrini scelto come commissario del Partito Democratico della provincia di Barletta-Andria-Trani (acronimo Bat). La nomina, "prestigiosa", arriva dopo le dimissioni del segretario della Federazione pugliese Lorenzo Marchio Rossi. La segretaria nazionale del, Pd Elly Schlein, sentita la Commissione nazionale di garanzia, ha scelto proprio il senatore dem empolese. Una figura di lungo corso all’interno del partito, già segretario regionale in Toscana dal 2014 al 2018, "noto per la sua competenza istituzionale e il suo equilibrio politico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova sfida per Parrini. Commissario Pd della Bat

Scopri altri approfondimenti

Lauree in inglese e rincorsa all’IA, gli atenei si presentano alle matricole con una nuova sfida

Nella nuova stagione universitaria, le lauree in inglese e la corsa verso l'intelligenza artificiale pongono una sfida innovativa per gli atenei.

Mister Movie | Il Franchise di Rebel Moon è Morto o Nuova Sfida per i Fan di Zack Snyder?

Il destino del franchise di Rebel Moon è in discussione, con recensioni poco favorevoli e incertezze future.

Una nuova sfida per l’UEFA? La proposta della UEC per ridistribuire i ricavi ai club che formano i giocatori

La Union of European Clubs (UEC) ha lanciato una proposta innovativa per ridistribuire i ricavi della UEFA ai club che sviluppano giovani talenti.

Inaugurata la nuova sr 429, da Empoli a Castelfiorentino

Video Inaugurata la nuova sr 429, da Empoli a Castelfiorentino Video Inaugurata la nuova sr 429, da Empoli a Castelfiorentino

Ne parlano su altre fonti

Nuova sfida per Parrini. Commissario Pd della Bat. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova sfida per Parrini. Commissario Pd della Bat

Scrive lanazione.it: Il senatore è stato scelto dalla segreteria nazionale come leader di riferimento dopo le dimissioni del segretario della Federazione pugliese Marchio Rossi.