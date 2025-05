Nuova Porsche 928 il modello iconico torna con un restomod

La nuova Porsche 928 restomod riporta in auge il leggendario modello, reinterpretandolo con un mix di design classico e tecnologia moderna. Dal 1977, la Porsche 928 ha segnato un’epoca con il suo motore V8 anteriore e stile distintivo, e ora, grazie a questa rivisitazione, torna a incantare gli appassionati, mantenendo intatta la sua affascinante essenza.

La storia della Porsche 928. La Porsche 928 fu introdotta nel 1977 come un’auto radicalmente diversa rispetto alla celebre 911. Nata con l’intento di sostituirla, la 928 fu la prima Porsche a montare un motore V8 anteriore, raffreddato a liquido, abbinato alla trazione posteriore. Questa configurazione inusuale per il marchio tedesco puntava a offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni sportive e comfort da gran turismo. La carrozzeria elegante, caratterizzata da fari a scomparsa e linee fluide, contribuiva a un design distintivo e aerodinamico. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Porsche 928 il modello iconico torna con un restomod

