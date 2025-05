Nuova piazza San Cristoforo la bellezza non basta via almeno altri 15 posti auto

La riqualificazione di piazza San Cristoforo, tra via Gemona e il centro storico, è lodata per il suo design estetico e continuità con via Mercatovecchio, grazie all'architetto Dimitri Waltritsch. Tuttavia, si evidenzia che la nuova Piazza non risolve il problema della carenza di posti auto, chiedendo l’aggiunta di almeno 15 parcheggi per migliorare funzionalità e accessibilità.

"Riconosciamo senza dubbio la qualità estetica del progetto che interesserà la riqualificazione della parte nord del centro storico, tra via Gemona e piazza San Cristoforo, e rivolgiamo un plauso all'architetto Dimitri Waltritsch, poiché la continuità con la rigenerazione di via Mercatovecchio.

La riqualificazione della piazza San Cristoforo valorizza l’estetica del centro storico tra via Gemona e la stessa piazza, con l’intento di migliorare anche la funzionalità.

