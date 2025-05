Nuno Mendes sicuro | Partita di oggi per prepararci bene all’Inter

Nuno Mendes, terzino del PSG, si è espresso dopo la vittoria in Coppa di Francia e si prepara con entusiasmo alla finale di Champions contro l’Inter. Il portoghese, sotto la guida di Luis Enrique, lancia un chiaro messaggio ai prossimi avversari, sottolineando l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare la sfida più importante della stagione.

Nuno Mendes, terzino sinistro del Psg di Luis Enrique, ha parlato dopo la finale di Coppa di Francia vinta per 3-0 contro il Reims. Il portoghese ha lanciato un messaggio ai prossimi rivali dell’Inter in vista della finalissima di Champions League di sabato prossimo. WARM-UP – Una volta conclusa la finale di Coppa di Francia tra Psg e Reims, hanno iniziato a parlare diversi giocatori parigini. Non solo Bradley Barcola, ma anche il terzino Nuno Mendes. Il portoghese, autore di un’altra prova molto importante, è apparso contento per il secondo trofeo stagionale vinto e ora punta già all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it