Nucleare Pichetto | bisogna creare consenso nell’opinione pubblica

Sul disegno di legge delega per l’energia, è fondamentale avviare un ampio dibattito pubblico sul ruolo del nucleare in Italia. Creare consenso tra l’opinione pubblica è essenziale per prendere decisioni informate e condivise, riconoscendo che il nucleare rappresenta una scelta strategica cruciale per il futuro energetico del Paese.

Roma, 24 mag. (askanews) – Sul disegno di legge delega per l’energia, il dibattito parlamentare deve avviarsi “ma io spero che ci sia un dibattito più ampio possibile”, perché una questione chiave è “cosa vogliamo fare” sul nucleare, ed è tema su cui bisogna “creare anche un consenso nell’opinione pubblica. Non basta accelerare sul disegno di legge”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante una sessione del Festival dell’economia di Trento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

