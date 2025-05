Novo educare dove i disegni sullo scuolabus e il muro della tana dei lupetti diventano segno di cooperazione

A Osimo e Castelfidardo, due iniziative culturali hanno trasformato spazi pubblici in segni di cooperazione e creatività. Attraverso disegni sullo scuolabus e sul muro della tana dei lupetti, l’arte diventa strumento di rigenerazione sociale, rafforzando il senso di comunità e riscoprendo il valore del territorio e della collaborazione.

OSIMO – Due importanti iniziative culturali hanno arricchito la comunità di Osimo e Castelfidardo, dimostrando il potere rigenerante dell'arte che si ispira alla natura e il valore di un territorio che si riscopre più coeso. Si tratta di due nuovi laboratori artistici promossi dal progetto "Novo.

