Novità su continuità didattica corsi Indire e concorsi PNRR | cosa cambia

Le ultime novità su continuità didattica, corsi Indire e concorsi PNRR rivoluzionano il panorama scolastico. Tra aggiornamenti normativi, nuove opportunità di specializzazione e imminenti scadenze, il dibattito riguarda soprattutto docenti precari, specializzati e aspiranti. Scopri cosa cambia e come affrontare queste importanti novità per le future sfide dell'istruzione.

La continuità didattica sul sostegno, i nuovi corsi Indire per la specializzazione e gli aggiornamenti sui concorsi PNRR sono al centro del dibattito scolastico. Tra attese giuridiche, scadenze imminenti e incertezze normative, emergono importanti novità per docenti precari, specializzati e aspiranti al ruolo. Ecco cosa c’è da sapere. Continuità didattica e sentenza del TAR Lazio . Novità su continuità didattica, corsi Indire e concorsi PNRR: cosa cambia Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Corsi INDIRE, continuità didattica e TFA Sostegno: facciamo il punto. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 22 maggio alle 14:30

Giovedì 22 maggio alle 14:30, su Orizzonte Scuola, si tiene Question Time con Capraro Gilda. Si parlerà di continuità didattica, attesa sentenza TAR Lazio sul decreto sostegno, corsi INDIRE e TFA Sostegno.

Corsi INDIRE, continuità didattica e TFA Sostegno: facciamo il punto. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 22 maggio alle 14:30

Giovedì 22 maggio alle 14:30, Question Time di Orizzonte Scuola, con Capraro Gilda, sarà dedicato ai corsi INDIRE, TFA Sostegno e alla continuità didattica, in attesa della sentenza del TAR Lazio sul decreto sostegno.

Olimpiadi invernali 2026: continuità didattica in provincia di Sondrio, ma anche PCTO per studenti di Bormio

In vista delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardo annuncia la continuità didattica in provincia di Sondrio.

Corsi INDIRE, continuità didattica e TFA Sostegno: facciamo il punto