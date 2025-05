Novak Djokovic vince il suo 100mo titolo Atp a Ginevra

Novak Djokovic conquista il suo 100º titolo ATP, vincendo a Ginevra in una finale emozionante contro Hubert Hurkacz. Dopo oltre tre ore di gioco, il tennista serbo si impone in tre set combattuti, entrando così nel ristretto club dei campioni con più di 100 titoli. Un traguardo storico che conferma la sua straordinaria carriera e il suo dominio nel tennis mondiale.

Novak Djokovic ha vinto il suo 100mo titolo Atp. Il tennista serbo si è aggiudicato il torneo Atp 250 di Ginevra, battendo in finale il polacco Hubert Hurkacz per 5-7 7-6 7-6 dopo oltre tre ore. Djokovic entra nel club dei tennisti con più di 100 titoli in bacheca che comprende solo altri due campioni, Roger Federer e Jimmy Connors. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Novak Djokovic vince il suo 100mo titolo Atp a Ginevra

Altre letture consigliate

Novak Djokovic torna dopo un mese, vince a Ginevra e aspetta la rivincita con Arnaldi

Dopo un mese di assenza, Novak Djokovic torna in campo e conquista il torneo di Ginevra, lasciando spazio a una futura rivincita con Matteo Arnaldi.

Djokovic nella storia: batte Hurkacz a Ginevra e vince il suo 100esimo titolo

Novak Djokovic entra nella storia del tennis: sabato 24 maggio, all’Atp di Ginevra, il serbo ha conquistato il suo 100º titolo,battezzandosi come il terzo giocatore di sempre a raggiungere questa impresa.

Novak Djokovic si separa da Andy Murray: già finita la collaborazione tra i due. L’annuncio sui social

Tre mesi dopo l'inizio di una collaborazione inaspettata, Novak Djokovic e Andy Murray annunciano la fine del loro rapporto.

DJOKOVIC VINCE IL SUO 1° TORNEO DEL 2022 AL FORO ITALICO, BATTUTO TSITSIPAS

Video DJOKOVIC VINCE IL SUO 1° TORNEO DEL 2022 AL FORO ITALICO, BATTUTO TSITSIPAS Video DJOKOVIC VINCE IL SUO 1° TORNEO DEL 2022 AL FORO ITALICO, BATTUTO TSITSIPAS

Altre fonti ne stanno dando notizia

Novak Djokovic diventa leggenda, vince a Ginevra e conquista il suo 100esimo titolo Atp: come lui solo Roger Federer e Jimmy Connors

Scrive ilgazzettino.it: Novak Djokovic ha vinto il suo centesimo titolo Atp. Il tennista serbo si è aggiudicato il torneo Atp 250 di Ginevra, battendo in finale il polacco Hubert Hurkacz per 5-7 7-6 7-6 ...

A Ginevra Novak Djokovic vince il suo centesimo torneo in carriera

Segnala msn.com: Novak jokovic a Ginevra vince il suo centesimo torneo nel circuito maggiore ATP battendo in finale Hubert Hurkacz.

Djokovic vince la finale a Ginevra contro Hurkacz e conquista il 100° titolo Atp

Lo riporta msn.com: Novak Djokovic ha scritto un'altra pagina di storia del tennis mondiale. Con la vittoria nella finale di oggi a Ginevra contro Hubi Hurkacz, ...