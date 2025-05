Novak Djokovic sempre più nella storia | trionfa a Ginevra è il centesimo titolo in carriera

Novak Djokovic conquista il suo centesimo titolo in carriera vincendo il torneo ATP di Ginevra il 24 maggio 2024. Il serbo, campione olimpico di Parigi 2024 e protagonista di una carriera straordinaria, ha battuto in finale Carlos Alcaraz, consolidando la sua posizione nella storia del tennis. Questo traguardo rende Djokovic uno dei più grandi di sempre, aggiungendo un prestigioso capitolo alla sua already ricca carriera.

Cento titoli in carriera. Oggi, sabato 24 maggio, Novak Djokovic ha arricchito la sua straordinaria bacheca grazie al successo all'Atp di Ginevra. Il campione serbo, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 è diventato campione olimpionico riuscendo a superare in finale Carlos Alcaraz, era alla.

