Novak Djokovic nella leggenda conquistato il 100esimo titolo ATP

Novak Djokovic, 38 anni, entra definitivamente nella leggenda del tennis conquistando il suo 100º titolo ATP. Al Gonet Geneva Open, il serbo ha lasciato il segno nella sua carriera, superando in finale la concorrenza e proseguendo il suo straordinario percorso, confermando ancora una volta il suo status tra i più grandi di sempre.

AGI - Novak Djokovic sempre più nella leggenda: il 38enne campione serbo ha conquistato oggi il suo 100º titolo ATP. Al Gonet Geneva Open, l'ATP 250 di Ginevra, ha superato in finale (la sua 143ª in carriera, la 35ª sulla terra battuta, la seconda del 2025 dopo quella persa al Masters 1999 di Miami ) il polacco Hubert Hurkacz, 31º in classifica, per 5-7 7-6 7-6, sempre sconfitto nei sette precedenti confronti diretti. Il serbo, ex numero uno del mondo, è da stasera il terzo giocatore nell'era Open a raggiungere i 100 titoli ATP dopo Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Novak Djokovic nella leggenda, conquistato il 100esimo titolo ATP

Altri articoli sullo stesso argomento

Novak Djokovic si separa da Andy Murray: già finita la collaborazione tra i due. L’annuncio sui social

Tre mesi dopo l'inizio di una collaborazione inaspettata, Novak Djokovic e Andy Murray annunciano la fine del loro rapporto.

Novak Djokovic si separa dal coach Andy Murray

Novak Djokovic e Andy Murray scelgono di interrompere la loro collaborazione a pochi giorni dall’inizio dell’Open di Francia.

Addio a Nino Benvenuti, la leggenda del ring che ha conquistato il mondo

Addio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato e icona dello sport italiano. Campione olimpico, mondiale e simbolo di eleganza, il suo nome ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti.

Leggende del tennis: la storia di Novak Djokovic - oltre la discriminazione

Video Leggende del tennis: la storia di Novak Djokovic - oltre la discriminazione Video Leggende del tennis: la storia di Novak Djokovic - oltre la discriminazione

Cosa riportano altre fonti

Novak Djokovic nella leggenda, conquistato il 100esimo titolo ATP

Da msn.com: AGI - Novak Djokovic sempre più nella leggenda: il 38enne campione serbo ha conquistato oggi il suo 100º titolo ATP. Al Gonet Geneva Open, l'ATP 250 di Ginevra, ha superato in finale (la sua 143ª in c ...

Novak Djokovic diventa leggenda, vince a Ginevra e conquista il suo 100esimo titolo Atp: come lui solo Roger Federer e Jimmy Connors

Lo riporta ilgazzettino.it: Novak Djokovic ha vinto il suo centesimo titolo Atp. Il tennista serbo si è aggiudicato il torneo Atp 250 di Ginevra, battendo in finale il polacco Hubert Hurkacz per 5-7 7-6 7-6 ...

Djokovic è nella storia, batte Hurkacz a Ginevra e vince il 100° titolo in carriera

Scrive informazione.it: Novak Djokovic, il luogo del destino è Ginerva. Al termine di una splendida finale durata tre ore e cinque minuti, il serbo, n. 6 del mondo, ha battuto Hubert Hurkacz… Leggi ...