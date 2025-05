Notte di festa per lo scudetto Asia Napoli raccoglie 60 tonnellate di rifiuti | il triplo rispetto a Capodanno

Durante i festeggiamenti per lo scudetto dello Napoli, Asia Napoli Spa ha raccolto 60 tonnellate di rifiuti, quasi il triplo rispetto alle 20 durant la notte di Capodanno. Una mobilitazione speciale per ripulire la città da una festa inattesa, dimostrando l’impegno nel mantenere Napoli pulita anche nelle occasioni più gioiose.

Nella notte dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto, Asia Napoli Spa ha raccolto 60 tonnellate di rifiuti da spazzamento, quasi il triplo  rispetto alle 20 tonnellate registrate durante la notte di Capodanno. La particolare operazione di pulizia è stata resa possibile – si legge in una nota della società – grazie a una macchina organizzativa straordinaria, messa in campo da Asia in intesa con il Comune di Napoli. In previsione del grande afflusso di cittadini e visitatori, sono stati attivati turni straordinari per gli operatori, con il raddoppio delle attivitĂ di raccolta, scarico e pulizia  in particolare nelle aree del centro cittĂ e in tutte le zone dove si prevedevano grandi assembramenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto: tra maxischermo, statue e documentari, Napoli si prepara alla festa

Largo Maradona, cuore pulsante della notte scudetto a Napoli, si anima tra maxischermo, statue e documentari per celebrare la vittoria.

Lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli: tifosi cantano e ballano in strada | VIDEO

Una lunga notte di festa al Vomero per lo scudetto del Napoli, con tifosi che cantano e ballano nelle strade piĂą frequentate come piazza Vanvitelli e via Scarlatti.

Una notte a Napoli: la cittĂ in festa per lo scudetto

Una notte magica a Napoli, cittĂ in festa per il quarto scudetto conquistato. Dalle luci dello stadio alle piazze animate, dai vicoli pieni di allegria al suggestivo lungomare, l'intera cittĂ si stretta intorno alla vittoria, celebrando con passione e gioia questa storica conquista sportiva.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa scudetto, in strada triplo di rifiuti rispetto a Capodanno

Riporta msn.com: (ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Dopo la festa per lo scudetto, sono state spazzate via dalle strade di Napoli ben 60 tonnellate di rifiuti, un dato tre volte superiore a quello registrato a Capodanno. Lo re ...

Scudetto Napoli, raccolte 60 tonnellate di rifiuti: il triplo rispetto a Capodanno

Scrive msn.com: Nella notte dei festeggiamenti per la conquista del quarto scudetto del Napoli, centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada. ASIA Napoli S.p.A. ha raccolto 60 tonnellate ...

Napoli, festa scudetto: strade ripulite dal “pool decoro” voluto dal sindaco

Scrive napoli.repubblica.it: In poche ore il cosiddetto “pool decoro” è riuscito a ripulire le strade del centro dopo la notte di festeggiamenti sfrenati. Impressionanti le foto del prima e del dopo. A partire da piazza del Plebi ...