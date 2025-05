Norris in pole a Monaco davanti a un super Leclerc Piastri e Hamilton in seconda fila

Lando Norris conquista la pole position al Gran Premio di Monaco 2025, sorpassando Charles Leclerc e qualificandosi davanti a Piastri e Hamilton. La sua spettacolare prestazione in 1:09.954 promette una gara emozionante nel cuore del Principato, con i migliori piloti pronti a sfidarsi per la vittoria su uno dei circuiti più iconici della Formula 1.

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren realizza un giro clamoroso in 1:09.954 e beffa la Ferrari di Charles Leclerc per +0.109; terza pizza per il leader del Mondiale Oscar Piastri, a +0.175 dalla vetta. L’altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma è a quasi mezzo secondo dal poleman. Quinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen; completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams). 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Norris in pole a Monaco davanti a un super Leclerc, Piastri e Hamilton in seconda fila

