Non voglio morire troppo vecchia deciderò io La rivelazione di Ornella Vanoni

A quasi 91 anni, Ornella Vanoni afferma di voler decidere il momento di andarsene, desiderosa di continuare a dare il massimo alla vita e al mondo. La sua energia e passione testimoniano come, nonostante l’età, il desiderio di condividere talento e emozioni resti vivo, confermando che il vero spirito immortale risiede nella volontà di vivere intensamente ogni istante.

A quasi 91 anni, Ornella Vanoni sente che può dare ancora tanto alla vita e al mondo: "Voglio vivere fino a che posso dare qualcosa alla vita, e fino a che la vita mi dà" 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non voglio morire troppo vecchia, deciderò io". La rivelazione di Ornella Vanoni

