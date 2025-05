Noi Moderati Battipaglia | Voria nominato commissario cittadino

Noi Moderati Battipaglia annuncia con entusiasmo la nomina del dottore commercialista e docente Antonio Voria come nuovo commissario cittadino. L’incarico, ufficializzato dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti, rafforza l’impegno del partito nel territorio, portando competenza e dedizione per contribuire allo sviluppo e alla crescita della comunità battipagliese.

Il dottore commercialista Antonio Voria è stato nominato commissario cittadino di Noi Moderati Battipaglia. L'annuncio è stato ufficializzato dal coordinatore provinciale del partito, Luigi Cerruti. Dottore commercialista e docente di matematica, giĂ formatore abilitato dal Ministero della.

