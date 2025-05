noi cineconcertisti al tempo dell hd

Al tempo dell’alta definizione, gli cineconcertisti dell’Orchestra italiana del Cinema tornano agli Arcimboldi, portando sul grande schermo un’esperienza unica. Con 120 musicisti, ampliando la formazione rispetto alle precedenti edizioni, offrono una sonorizzazione dal vivo, tra concerto e cinema, per immergere il pubblico in un viaggio coinvolgente tra musica e immagini.

Sulla scia dei consensi ricevuti dalle precedenti esperienze in bilico tra concerto e grande schermo, torna agli Arcimboldi oggi (ore 20.30) e domani (ore 15) l’ Orchestra italiana del Cinema. E lo fa nella sua formazione più ampia, 120 elementi, per sonorizzare dal vivo la proiezione in alta definizione di “ Avatar ”, il blockbuster di James Cameron (tre premi Oscar) da cui è originata la saga in attesa (a dicembre) del suo terzo capitolo. Musiche di James Horner. Sul podio Ludwig Wiki, già direttore della première mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it