No al maxi impianto agrivoltaico | Ci stanno cambiando casa senza chiedere permesso

Gli abitanti di Mulazzano e Cassino d’Alberi esprimono forte preoccupazione per il maxi impianto agrivoltaico, che sta cambiando il loro territorio senza il rispetto delle autorizzazioni. La serata organizzata dal Comitato “Tutela Identità del Territorio e del Paesaggio” ha visto protagonisti 150 cittadini uniti nel chiedere trasparenza e rispetto per la loro comunità e il paesaggio locale.

Mulazzano (Lodi) – È forte la preoccupazione degli abitanti di Mulazzano e della frazione Cassino d’Alber i. Giovedì sera, nella sala Acli di Cassino, 150 cittadini hanno partecipato alla serata informativa organizzata dal Comitato “Tutela Identità del Territorio e del Paesaggio” per confrontarsi sul maxiprogetto da oltre 65 milioni di euro volto alla realizzazione di un impianto agrivoltaico nelle campagne tra i due abitati. Presentato lo scorso dicembre dalla società svizzera Sette Srl, al momento non ancora attiva in misura camerale e con un capitale sociale di 10mila euro, il progetto preoccupa la cittadinanza e viene considerato un “ ecomostro ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No al maxi impianto agrivoltaico: “Ci stanno cambiando casa senza chiedere permesso”

Leggi anche questi approfondimenti

Esproprio di proprietà private per far spazio a un maxi impianto agrivoltaico

Inizia la procedura di esproprio per realizzare un maxi impianto agrivoltaico tra Viterbo, Bagnoregio, Celleno e Vitorchiano.

Esproprio di proprietà private per far spazio a un maxi impianto agrivoltaico

Inizia una nuova fase per lo sviluppo sostenibile nella provincia di Viterbo, con l'avvio degli espropri per un maxi impianto agrivoltaico.

Progetto di maxi impianto agrivoltaico. Le polemiche non si spengono

Il maxi impianto agrivoltaico nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d’Alberi e Zelo continua a suscitare tensioni.

No all'impianto agrivoltaico, il dibattito continua

Video No all'impianto agrivoltaico, il dibattito continua Video No all'impianto agrivoltaico, il dibattito continua

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Progetto di maxi impianto agrivoltaico. Le polemiche non si spengono; No al maxi impianto agrivoltaico: “Ci stanno cambiando casa senza chiedere permesso”; Bocciato il più grande impianto agrivoltaico d’Italia: doveva nascere nella Nurra; Pannelli solari nei campi: assemblea con 300 cittadini arrabbiati a Mulazzano - FOTO. 🔗Ne parlano su altre fonti

No al maxi impianto agrivoltaico: “Ci stanno cambiando casa senza chiedere permesso”

ilgiorno.it scrive: Mulazzano, forte la preoccupazione dei residenti della frazione Cassino d’Alberi: “Saremo circondati da insediamenti e non ci interessano le promesse di benefici” ...

Progetto di maxi impianto agrivoltaico. Le polemiche non si spengono

Come scrive msn.com: Resta molto teso il clima in paese per il maxiprogetto agrivoltaico, che prevede l’installazione di 86mila pannelli fotovoltaici, posti ad un’altezza di oltre quattro metri per permetterne la coltivaz ...

Parco agrivoltaico ad Acqui, ora si allarga il fronte del no

Segnala ilsecoloxix.it: Nel mirino il progetto previsto a Madonnalta. In campo due Unioni e quattro Comuni Genova – Prima riunione, sabato scorso a Pozzolo Formigaro, della nuova Consulta territoriale “per il paesaggio, l’ag ...