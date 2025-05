Niente biglietti per Monaco la Nord non ci sta | lunedì protesta sotto la sede dell’Inter

La Curva Nord dell'Inter annuncia una protesta decisa contro le restrizioni sui biglietti per la finale di Monaco. Lunedì 26 maggio alle 18, tutti i tifosi sono convocati sotto la sede dell’Inter in Viale della Liberazione per esprimere il loro dissenso e chiedere maggiore trasparenza e partecipazione. Una dimostrazione simbolica e forte per rivendicare i diritti dei supporter nerazzurri.

La Curva Nord interista ha deciso di alzare il tono della protesta e lo fa in modo diretto, chiaro e simbolicamente forte: convocando tutti i tifosi lunedì 26 maggio alle ore 18 sotto la sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, per contestare apertamente la gestione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera. Il messaggio dei gruppi organizzati. Nel comunicato diffuso, i rappresentanti della Nord denunciano: Esclusione di massa dei tifosi storici, anche incensurati e non coinvolti in inchieste giudiziarie;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari

La zona costiera nord di Bari si distingue per la sua ricca varietà di quartieri, ognuno con una propria identità.

Percorsi sul mare, aree per il tempo libero e lo sport: come sta cambiando la costa nord di Bari

La zona costiera nord di Bari si distingue per la sua diversità, racchiudendo quartieri unici che spaziano dal suggestivo borgo di San Cataldo, con il suo faro, al moderno litorale di San Girolamo, fino a Palese e Santo Spirito nel Municipio V.

Febbre granata e caccia ai biglietti: spunta l'ipotesi curva Nord

Per la sfida tra Torino e Frosinone, cresce l’attesa tra i tifosi granata. Con la febbre da match e la caccia ai biglietti, spunta l’ipotesi di riqualificare la curva nord, offrendo ai supporter torinesi uno spicchio libero se i biglietti acquistati dai ciociari restassero sotto le 1000.

Finale di Champions league ?? #calcio #championsleague #inter

Video Finale di Champions league ?? #calcio #championsleague #inter Video Finale di Champions league ?? #calcio #championsleague #inter

Se ne parla anche su altri siti

Caso ultras, la Nord chiama i tifosi contro società e Procura: “Lunedì tutti sotto la sede dell’Inter”

Si legge su mowmag.com: Niente da fare. La Procura continua a fare muro. Il pm Paolo Storari da quello che sappiamo è inamovibile: gli ultras dell’Inter a Monaco di Baviera non devono esserci. “Qua colpiscono gente incensura ...

Caso ultras, altro scontro tra curva Nord e Procura. Niente biglietti agli ultras per la finale di Champions a Monaco. E al processo Mauro Nepi attacca Beretta: “Era un amico ...

Lo riporta mowmag.com: Ecco cosa sta succedendo Niente biglietti per gli ultras nella finale di Monaco. Questo avrebbe deciso la Procura. Non importa che i vecchi capi siano tutti in carcere, né che i nuovi leader della ...

Biglietti finale Champions League a Monaco, quanto costano: prezzi e come acquistarli

Scrive fanpage.it: L'appuntamento è per la fine di questo mese nello stadio del Bayern Monaco, eliminato ai quarti di finale proprio dai nerazzurri. I biglietti sono in vendita già dall'inizio del mese di aprile e ...