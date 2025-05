Nicolussi Caviglia Venezia possibile ritorno alla Juve indipendentemente dalla salvezza? Ecco l’indiscrezione

Hans Nicolussi Caviglia, ex talento della Juve, potrebbe tornare in bianconero dal Venezia, indipendentemente dalla posizione in classifica. La vicenda si fa calda in vista del mercato estivo, con interesse crescente e possibili sviluppi futuri, anche se attualmente Nicolussi è apprezzato da Thiago Motta che avrebbe voluto confermarlo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile operazione.

Hans Nicolussi Caviglia è diventato uno dei rimpianti di Thiago Motta, che avrebbe voluto trattenerlo per sfruttarne il talento a centrocampo. Ma oggi, quel talento lo sta mostrando con la maglia del Venezia.

