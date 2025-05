Netanyahu lancia un duro attacco contro i leader di Francia Regno Unito e Canada

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivolto duri attacchi ai leader di Francia, Regno Unito e Canada, in risposta alle critiche riguardo alle azioni di Israele a Gaza. La tensione tra Israele e queste nazioni si intensifica, evidenziando le profonde divergenze sulle strategie e le politiche adottate nel contesto del conflitto in Medio Oriente.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lancia un duro attacco contro i leader di Francia, Regno Unito e Canada dopo che quest'ultimi hanno criticato le azioni di Israele a Gaza.

Dibattito acceso alla Camera: Conte lancia un duro attacco a Giorgia Meloni.

