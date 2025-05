Neighbors Cattivi Vicini con Seth Rogen e Zac Efron Arriva su Netflix | Data Ufficita e Trama

Neighbors, la commedia con Seth Rogen e Zac Efron, arriva a giugno su Netflix. La pellicola narra delle tensioni tra un giovane genitore e un'associazione di studenti universitari vicino alla loro casa, portando a situazioni esilaranti. Ricca di humor e momenti divertenti, è un film ideale per una serata spensierata. La presenza di Rogen e Efron garantisce comicità assicurata, rendendola una scelta perfetta per gli amanti delle commedie.

La divertentissima commedia Neighbors, con protagonisti Seth Rogen e Zac Efron, è in arrivo su Netflix a giugno.

Neighbors - Cattivi vicini (2014)