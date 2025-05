Natale in centro si cambia Bando per l’organizzazione Venti giorni per le proposte

Il Comune di Perugia rinnova il suo impegno per un Natale in centro storico più organizzato e di qualità, eliminando improvvisazioni e programmi last-minute. Con un bando di venti giorni, si apre la possibilità di proporre nuove idee per le festività 2025-2026, puntando a un evento curato e coinvolgente, affidato tramite una procedura di affidamento in concessione.

Niente più ‘improvvisazioni’ o programmi redatti all’ultimo minuto. Il Comune di Perugia cambia passo sul Natale in centro storico. Per questo ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per l’affidamento in concessione del progetto in programma per le festività 2025-2026. Si tratta di una procedura del tutto inedita per la città, che per la prima volta intende selezionare l’operatore migliore attraverso una procedura ad evidenza pubblica che per il Comune avrà un costo di 65mila euro annui, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale in centro, si cambia . Bando per l’organizzazione . Venti giorni per le proposte

