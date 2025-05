Nasce povero l’America lo fa ricco Con il minestrone si campa 100 anni

L’America ha trasformato la povertà in ricchezza, portando con sé alimenti come fagioli, patate e pomodori, grazie alle esplorazioni di Colombo. Questi ingredienti, amati dagli Etruschi e Romani, sono simbolo di lunga vita, soprattutto in Sardegna. Tuttavia, per Giorgio Gaber, il minestrone rappresentava anche un simbolo di ideali di sinistra. Continua a leggere…

Etruschi e romani ne erano ghiotti. Grazie alla spedizione di Cristoforo Colombo si arricchisce di fagioli, patate, pomodori e peperoni. In Sardegna è diventato l’elisir di lunga vita. Ma per Giorgio Gaber era. di sinistra. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nasce povero, l’America lo fa ricco. Con il minestrone si campa 100 anni

