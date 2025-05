Napoli-Virtus Entella finale playoff per la promozione in Primavera 1 | dove si gioca

Il Napoli affronterà la Virtus Entella nella finale playoff di Primavera 1 per la promozione. La partita si giocherà in una sede ancora da ufficializzare, dopo che gli Azzurrini hanno sorpreso battendo in trasferta il Como in semifinale di Primavera 2. La sfida rappresenta un’importante occasione per il Napoli di ottenere la promozione nel massimo campionato giovanile. La finale sarà decisiva per il salto di categoria, con l’esito ancora da definire.

Il Napoli affronterà la Virtus Entella nella finale playoff per la promozione in Primavera 1: ecco quando e dove si giocherà la partita Con un po' di sorpresa, gli Azzurrini hanno battuto in trasferta il Como in semifinale di Primavera 2 per il salto di categoria tanto sperato dal Napoli di mister Rocco. La doppietta di Borriello ha permesso alla squadra di conquistare un pass importantissimo. L'altra sfida tra Ascoli e Virtus Entella, dopo l'1-1 ai tempi regolamentari, è terminata ai calci di rigore, dove si sono imposti gli ospiti per 5-3.

