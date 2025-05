Napoli telecronista inglese impazzisce per lo scudetto E parla in napoletano – Video

Un telecronista inglese impazzisce di gioia per lo Scudetto del Napoli, parlando in napoletano nel video virale. La squadra di Conte ha conquistato il quarto titolo della storia, attirando l'attenzione non solo in Italia ma anche all'estero, celebrando un campionato emozionante e ricco di passione.

(Adnkronos) – Lo Scudetto del Napoli non sta facendo parlare soltanto in Italia, ma anche all'estero. La squadra di Conte è stata protagonista di un campionato sempre al nelle zone di vertice, e culminato nella vittoria contro il Cagliari che ha regalato il quarto titolo della loro storia agli azzurri, rendendo così inutile il successo . L'articolo Napoli, telecronista inglese impazzisce per lo scudetto. E parla in napoletano – Video proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, telecronista inglese impazzisce per lo scudetto. E parla in napoletano – Video

Altre letture consigliate

Il telecronista inglese impazzisce per lo Scudetto del Napoli e urla in dialetto: “Amm’ vinciut’!”

Il telecronista inglese, appassionato voce internazionale della Serie A, esplode di gioia per lo scudetto del Napoli, urlando in dialetto napoletano "amm' vinciut'!".

Napoli impazzisce! Piazza Plebiscito esplode dopo il gol del 2-0 di Lukaku e si prepara per la festa scudetto VIDEO

Napoli esplode di gioia in Piazza Plebiscito dopo il gol del 20 di Lukaku contro il Cagliari, segnando il secondo e sancendo la vittoria che avvicina lo scudetto.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

I telecronisti inglesi non hanno parole #napoli #forzanapolisempre #scudetto

Video I telecronisti inglesi non hanno parole #napoli #forzanapolisempre #scudetto Video I telecronisti inglesi non hanno parole #napoli #forzanapolisempre #scudetto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, telecronista inglese impazzisce per lo scudetto. E parla in napoletano - Video

msn.com scrive: (Adnkronos) - Lo Scudetto del Napoli non sta facendo parlare soltanto in Italia, ma anche all'estero. La squadra di Conte è stata protagonista di un campionato sempre al nelle zone di vertice, e culmi ...

Il telecronista inglese impazzisce per lo Scudetto del Napoli e urla in dialetto: “Amm’ vinciut’!”

Lo riporta fanpage.it: Il giornalista, voce internazionale della Serie A, ha sintetizzato il senso di un campionato e di un'impresa mescolando accento anglosassone e dialetto ...

Trevisani: "Il Napoli può fare filotto, l'Inter non farà 21 punti nelle ultime sette..."

Secondo msn.com: Il Napoli ha fatto un grossissimo primo tempo, con una brutta ripresa. Ma non è il pareggio di Bologna il problema, ma quello di Venezia. L’Inter non li farà 21 punti nelle ultime sette ...