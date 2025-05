Napoli telecronista inglese impazzisce per lo scudetto E parla in napoletano – Video

Un telecronista inglese impazzisce di entusiasmo per lo storico scudetto del Napoli e si esprime in napoletano, regalando un momento speciale. La vittoria degli azzurri, guidati da Conte, ha conquistato non solo l’Italia ma anche il pubblico internazionale, confermando il grande amore e passione che il calcio napoletano suscita ovunque.

(Adnkronos) – Lo Scudetto del Napoli non sta facendo parlare soltanto in Italia, ma anche all'estero. La squadra di Conte è stata protagonista di un campionato sempre al nelle zone di vertice, e culminato nella vittoria contro il Cagliari che ha regalato il quarto titolo della loro storia agli azzurri, rendendo così inutile il successo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il telecronista inglese, appassionato voce internazionale della Serie A, esplode di gioia per lo scudetto del Napoli, urlando in dialetto napoletano "amm' vinciut'!".

(Adnkronos) - Lo Scudetto del Napoli non sta facendo parlare soltanto in Italia, ma anche all'estero. La squadra di Conte è stata protagonista di un campionato sempre al nelle zone di vertice, e culmi ...

Il giornalista, voce internazionale della Serie A, ha sintetizzato il senso di un campionato e di un'impresa mescolando accento anglosassone e dialetto ...

