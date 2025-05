Napoli | scudetto festeggiato con violenze 39 feriti rapine e arresto di tiktoker

Durante le celebrazioni dello scudetto a Napoli, tra entusiasmo e gioia, si sono verificati anche episodi di violenza, con 39 feriti, rapine e l’arresto di un tiktoker. La notte, inizialmente di festa, si è macchiata di tensione e disordini che hanno disturbato la tranquillità cittadina, lasciando un’ombra sul momento di gioia collettiva.

Nella notte delle celebrazioni a Napoli, oltre agli sprazzi di gioia per il successo dello scudetto, si sono verificati numerosi episodi di cronaca che hanno lacerato la tranquillità cittadina. Tra feste improvvisate e immagini di caroselli, il clima festoso non ha oscurato il dolore e i danni di una serata segnata da feriti e reati.

