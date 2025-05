Napoli scudetto e top player | colpo di teatro di De Laurentiis

Dopo lo storico scudetto conquistato venerdì sera, il Napoli non si ferma. De Laurentiis sorprende ancora, pronto a stupire con un colpo di teatro di mercato. La vittoria in campionato ha acceso il sogno e l’ambizione del club partenopeo, che punta ora a consolidare la sua grande stagione con un top player, mantenendo Napoli in festa e sulla cresta dell’onda.

Il Napoli non si ferma, e dopo lo scudetto De Laurentiis continua a sognare in grande, più che mai. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è già pronto un colpo da capogiro per il club partenopeo. La festa durerà giustamente a lungo, in quel di Napoli, dopo lo scudetto conquistato venerdì sera. Il quarto della storia partenopea e il secondo negli ultimi tre anni, a confermare che i campani sono ormai a tutti gli effetti una big assoluta del calcio italiano. Ma Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a finirla qui, anzi sarebbe pronto a rilanciare con un incredibile colpo di mercato in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, scudetto e top player: colpo di teatro di De Laurentiis

