Napoli quarto scudetto | festa in Piazza del Plebiscito e parata sul lungomare il 26 maggio

Il 26 maggio, Napoli ha celebrato il suo quarto scudetto, conquistato grazie alla vittoria contro il Cagliari. La città si è unita in una notte di festa, con fuochi d’artificio, parate sul lungomare e l’entusiasmo dei tifosi che hanno riempito Piazza del Plebiscito. Un trionfo che ha risvegliato l’orgoglio e la passione partenopea, rendendo indimenticabile questa grande vittoria.

Con la recente vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha potuto festeggiare l'arrivo del suo quarto titolo di campione d'Italia nella storia del club. La città, come da tradizione, ha accolto il trionfo con una notte di straordinaria allegria: fuochi d'artificio, botti, fumogeni e bandiere variopinte hanno animato le strade, creando un'atmosfera di festa che.

