In casa Napoli, dopo lo scudetto vinto, bisogna registrare un annuncio ufficiale molto importante. Il Napoli ha vinto il quarto scudetto della sua storia. Dopo il successo di ieri contro il Cagliari di Davide Nicola, arrivato con le reti di McTominay e Lukaku, i partenopei si sono infatti laureati campioni d’Italia. Napoli, non solo scudetto: l’annuncio ufficiale non lascia dubbi (LaPresse) tvplay.it A distanza di soli due anni, dunque, il Napoli ha vinto un altro campionato. Rispetto a quello vinto con Luciano Spalletti in panchina, di fatto, questo scudetto è stato vinto dopo un lunghissimo testa a testa con l’Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, non solo scudetto: l’annuncio ufficiale non lascia dubbi

