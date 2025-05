Napoli Marsilio Orgogliosi di ospitare il ritiro dei campioni

Napoli Marsilio sono orgogliosi di ospitare il ritiro dei campioni italiani, celebrando il successo dello sport e della regione. L’Abruzzo, con le sue bellezze e le strutture sportive di livello, si conferma trampolino di lancio per le vittorie e i grandi traguardi, rafforzando il legame tra eccellenza sportiva e territorio. Un onore condividere questa stagione di successi con tutto il Comune e i cittadini.

PESCARA (ITALPRESS) – “Napoli è campione d’Italia per la seconda volta in tre anni, e l’Abruzzo è fiero di condividere questa storia di successo. Siamo orgogliosi del fatto che i campioni d’Italia abbiano eletto la terra d’Abruzzo, le sue montagne e i suoi impianti sportivi come sede del ritiro estivo pre-campionato”. Così in un video il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio. tvimca2 Fonte video: Regione Abruzzo Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Napoli, Marsilio “Orgogliosi di ospitare il ritiro dei campioni”

A Napoli l’America’s Cup 2027, Meloni: “Prima volta in Italia, siamo orgogliosi”

A Napoli si svolgerĂ nel 2027 l'America's Cup, per la prima volta in Italia. La premier Meloni ha espresso il suo orgoglio per l'assegnazione di questo prestigioso evento velico, che riunirĂ milioni di appassionati da tutto il mondo, trasformando la cittĂ in un palcoscenico internazionale di sport e cultura.

A Napoli si svolgerĂ nel 2027 l'America's Cup, la celebre competizione velica, per la prima volta in Italia.

Napoli si prepara a vivere un evento storico: l'America's Cup 2027, la prima volta in Italia. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo orgoglio per l'assegnazione di questa prestigiosa competizione velistica alla cittĂ partenopea.

