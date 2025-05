Napoli il giorno dopo lo scudetto | quasi 100 feriti lunedì scuole chiuse martedì la squadra incontrerà il Papa

Napoli, il giorno dopo lo storico scudetto, è in festa ma anche attraversata da tensioni: quasi 100 feriti e scuole chiuse. Ieri, il Napoli di Antonio Conte ha vinto 2-0 contro il Cagliari, conquistando il suo quarto titolo nazionale. La città celebra questo miracolo sportivo, mentre la squadra incontrerà il Papa e l’atmosfera resta carica di emozioni e speranze.

In queste ore Napoli è una città in festa. Ieri sera, 23 maggio, la squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Cagliari allo Stadio Maradona diventando campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Un traguardo definito come "un miracolo" dallo stesso tecnico leccese e che il giorno dopo il trionfo sta facendo celebrare senza freni l'intera città. Un eccesso di baldoria che ha portato momentaneamente il bilancio dei feriti nei pronto soccorso a quota 98 persone. Il bollettino con il dato – ancora " parziale ", viene precisato – è stato diffuso via social dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate (Nti) e include anche un morto.

A Napoli ci si prepara per un’enorme festa scudetto, ma non ditelo a nessuno; Napoli è pronta alla festa. Tutti pazzi per lo scudetto: uno show lungo 4 giorni; Napoli, la gioia dello scudetto offuscata: oltre 120 feriti nella notte dei festeggiamenti; Che notte da Var! Polemiche e veleni. Il Napoli a un passo dallo scudetto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

