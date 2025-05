Napoli festeggia McTominay con il numero 4 scudetto tradizione e unità a Pozzuoli

Napoli celebra Scott McTominay con il numero 4, simbolo di tradizione e unità a Pozzuoli. In una serata di maggio, il suo gol ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, dai più giovani agli adulti, trasformando l’attesa in pura gioia. Un momento di festa che rinsalda il legame tra passione, storia e spirito di squadra, rendendo ancora più memorabile il quarto scudetto.

In una serata di maggio, il numero Quattro ha preso vita, diventando simbolo di un’attesa che si è trasformata in pura gioia. Abbiamo visto nelle espressioni dei più piccoli, vestiti di bianco e azzurro, l’incredibile energia di felicità scatenata dal gol di Scott Francis McTominay. La passione è tangibile, quasi arde nelle vene, come lo . L'articolo Napoli festeggia McTominay con il numero 4, scudetto, tradizione e unità a Pozzuoli è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli festeggia McTominay con il numero 4, scudetto, tradizione e unità a Pozzuoli

Scopri altri approfondimenti

Scott McTominay, l’uomo in più del Napoli: bomber, leader e simbolo dello scudetto numero 4

Scott McTominay, uomo in più del Napoli, è stato il protagonista di questa stagione straordinaria. Con 12 gol e 6 assist, ha guidato i partenopei verso il quarto scudetto, diventando il simbolo del successo.

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte

Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte.

McTominay sprona il Napoli: storia da brividi a tema Scudetto (FOTO)

Scott McTominay ha condiviso un messaggio ispiratore per spronare il Napoli nella sua corsa al Scudetto, accompagnato da una foto toccante.

Cosa riportano altre fonti

Scott McTominay, l’uomo in più del Napoli: bomber, leader e simbolo dello scudetto numero 4

Come scrive fanpage.it: Scott McTominay è stato determinante per lo scudetto del Napoli. 12 gol, 6 assist in una stagione magica per il centrocampista scozzese, che può vincere il primo di giocatore dell’anno della Serie A ...

Scott McTominay, ecco come il Napoli è riuscito a prendere il giocatore più forte del campionato

Si legge su repubblica.it: L’operazione che ha portato in azzurro lo scozzese, eletto MVP del torneo, è nata all’improvviso in estate. Il nuovo idolo della tifoseria e la sua compagna ...

VIDEO - Napoli, gli azzurri festeggiano lo scudetto con le famiglie

Da napolimagazine.com: Nel video pubblicato da Cam Reading, fidanzata del centrocampista del Napoli Scott McTominay, gli azzurri festeggiano lo scudetto con una festa in piscina insieme a mogli e compagne. Visualizza questo ...

?? MATEO RETEGUI AL NAPOLI: COLPO PER IL DOPO OSIMHEN?