Napoli festeggia lo scudetto | De Laurentiis svela piani su stadio Conte e incontro papale

Napoli festeggia il quarto scudetto, conquistato contro Cagliari. De Laurentiis anticipa i piani per lo stadio, mentre si prepara un incontro con Conte e un colloquio con il Papa. La vittoria mantiene alta l'entusiasmo e il club pensa già al futuro, tra progetti infrastrutturali e iniziative di valore.

In casa Napoli la festa per lo scudetto non conosce pausa. Dopo la storica vittoria contro il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A, che ha regalato il quarto tricolore nella storia del club partenopeo, le feste non si fermano e il futuro viene già disegnato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha illustrato su Radio CRC . L'articolo Napoli festeggia lo scudetto: De Laurentiis svela piani su stadio, Conte e incontro papale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli festeggia lo scudetto: De Laurentiis svela piani su stadio, Conte e incontro papale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

De Siervo ammette: «Spareggio scudetto tra Napoli e Inter? Possibilità remota, giocarlo a Milano…»

Nell'ambito della conferenza stampa per il 'Festival della Serie A', l'amministratore delegato De Siervo ha affrontato il tema dello spareggio scudetto tra Napoli e Inter, dichiarando che la possibilità di disputarlo a Milano è remota.

Conte Juventus (Tuttosport): manca solo una tessera per completare il suo ritorno in bianconero! Lo scudetto col Napoli semplificherebbe il divorzio con De Laurentiis. NovitÃ

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreto, con soli dettagli da definire per il suo ritorno.

Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no

La polemica tra Napoli e Inter si infiamma per la data dello spareggio scudetto, con Marotta che spinge per un anticipo mentre De Laurentiis è contrario.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, lo scudetto è vip: l'invasione di campo di Stefano De Martino, la sfilata di Caterina Balivo e la felicità di Antonino Cannavacciuolo

Segnala msn.com: Napoli si risveglia campione d'Italia. Due anni dopo l'impresa di Luciano Spalletti, Antonio Conte si è ripetuto. Stavolta i tifosi azzurri hanno dovuto aspettare l'ultima ...

La lettera | Lo scudetto del Napoli non è più un miracolo, è un'abitudine

Scrive informazione.it: La vittoria del Napoli campione d’Italia con il quarto scudetto della sua storia non è solo una vittoria sportiva. Le immagini del capoluogo campano in festa sono la dimostrazione di come sia sentito ...

Napoli Scudetto: VIP-feesten, Stefano De Martino de grootste fan van allemaal

Secondo notizie.it: Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto, non sono mancate le celebrazioni dei tifosi azzurri VIP, la più emblematica è quella di Stefano De Martino.

Napoli campione d'Italia: si festeggia anche in piazza Duomo a Milano