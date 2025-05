Napoli | durante la festa scudetto 39 feriti 10 rapine e un tiktoker arrestato

Durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, si sono verificati 39 feriti, 10 rapine e l’arresto di un tiktoker. La gioia si è accompagnata a episodi di violenza e dispersione di ordine pubblico, lasciando segni evidenti nei quartieri coinvolti. Un mix di festa e tensione che ha segnato una delle celebrazioni più intense degli ultimi anni.

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto del Napoli, non sono mancate le rapine, le aggressioni e gli arresti. Nel dettaglio, si parla di 39 feriti, 10 rapine e tra gli arresti c'è quello di un tiktoker. I DANNI DOPO I FESTEGGIAMENTI – Stando a quanto riportato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sono trentanove .

Il Napoli è campione: il gesto di Antonio Conte durante la festa Scudetto

Durante la festa scudetto del Napoli, Antonio Conte ha catturato l'attenzione con un gesto significativo, anche se costretto a seguire l’ultima partita della stagione dalla tribuna.

Scontri a Parma durante la festa Scudetto Napoli: cos’è successo – VIDEO

Durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, a Parma sono scoppiati scontri e tensioni, testimonianza di un entusiasmo che ha coinvolto diverse città italiane.

Napoli, gli interventi dei carabinieri durante la festa scudetto: 3 feriti e 7 aggressioni

Durante la festa scudetto del Napoli, i carabinieri sono intervenuti per garantire l’ordine pubblico, registrando tre feriti e sette aggressioni.

Napoletani aggrediti a PARMA durante la festa scudetto ??

Video Napoletani aggrediti a PARMA durante la festa scudetto ??

Scrive ilfattoquotidiano.it: Dopo la festa arriva il momento della conta di danni e feriti. Tra rapine e arresti, nella folle notte di Napoli si sono registrati tanti fatti di cronaca ...

Morto durante la festa scudetto Massimo Chiaiese: era il proprietario del pub "McFratm" (soprannome di McTominay)

Segnala msn.com: La notte della festa scudetto del Napoli si è trasformata in tragedia per Massimo Chiaiese, morto in un incidente in moto. Era il proprietario di McFratm, la paninoteca di Secondigliano con ...

Centinaio,a Napoli 120 feriti,meno male che hanno vinto scudetto

Lo riporta ansa.it: "120 feriti, aggressioni, rapine, pistole e coltelli. Qualcosa non funziona….E per fortuna hanno vinto, altrimenti sarebbe scoppiata la guerra civile…". (ANSA) ...