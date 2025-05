Napoli De Laurentiis su Conte | "State sereni ha un contratto di tre anni"

A 24 ore dalla vittoria, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rassicura i tifosi: "Conte ha un contratto di tre anni." Tra temi caldi come scudetto, centro sportivo e stadio, il presidente affronta le sfide e i progetti futuri del club, consolidando l’ottimismo e la fiducia in una stagione cruciale per il Napoli.

Scudetto, centro sportivo, stadio, Conte e tanti altri temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A 24 ore dalla vittoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

