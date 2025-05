Napoli De Laurentiis parla di Conte | Se resterà a Napoli? Uno deve stare bene in un certo ambiente Se non sta bene e soffre…

Dopo lo Scudetto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna a commentare il futuro di Antonio Conte. Sottolineando l'importanza di un ambiente in cui ci si senta bene, De Laurentiis lascia intendere che la permanenza di Conte dipenderà dal benessere del tecnico stesso. Parole che riflettono l’attenzione del club verso il rapporto umano e le esigenze del suo allenatore.

Napoli, De Laurentiis torna a parlare del tecnico Conte: «Se resterà a Napoli? Uno deve stare bene in un certo ambiente». Le dichiarazioni Dopo la vittoria dello Scudetto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro del tecnico Conte. Ecco cos'ha detto sul tecnico accostato alla panchina anche alla Juventus.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis - Che Tempo Che Fa 28/05/2023

Video Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis - Che Tempo Che Fa 28/05/2023 Video Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis - Che Tempo Che Fa 28/05/2023

