Il Napoli festeggia il suo quarto scudetto, conquistato con la vittoria contro il Cagliari. Il presidente Aurelio De Laurentiis guarda già al futuro, annunciando progetti e ambizioni per la squadra. Intanto, l'interesse del club nel futuro di Conte e le attese di una visita al Papa aggiungono emozione a un momento di grande successo e prospettive promettenti.

(Adnkronos) – In casa Napoli non si ferma la festa scudetto. Dopo la vittoria contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A che è valsa il quarto tricolore della sua storia, il club partenopeo programma già il futuro, come confermato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a Radio CRC ha parlato di Antonio Conte, nuovo . L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Andremo dal Papa. Futuro di Conte? State sereni” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it