Napoli De Laurentiis | Andremo dal Papa Futuro di Conte? State sereni

Il Napoli, fresco vincitore del suo quarto scudetto, guarda già al futuro con entusiasmo. Dopo la vittoria contro il Cagliari, il club progetta nuovi traguardi, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis sottolinea l'importanza di un percorso solido e ambizioso. Tra incontri con il Papa e speranze per il proprio allenatore, il Napoli si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo.

