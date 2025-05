Napoli conquista il quarto scudetto | un bambino strappa il trofeo tra feste in città

Napoli conquista il suo quarto scudetto, scatenando un entusiasmo travolgente in tutta la città. Tra festeggiamenti in piazza e cori nei quartieri, il trionfo azzurro ha unito tifosi di ogni età. In questa cornice di gioia, un bambino in divisa azzurra ha strappato il trofeo, simbolo di un sogno diventato realtà e di un amore che attraversa generazioni.

La conquista del scudetto ha scatenato un'ondata di gioia in ogni angolo della città, da Piazza del Plebiscito fino a Fuorigrotta. Il trionfo del Napoli ha offerto immagini simboliche che hanno toccato il cuore di ogni appassionato. In quest'atmosfera festosa, un bambino in divisa azzurra ha strappato lo scudetto a un uomo vestito di nero,

Napoli conquista il quarto scudetto più sofferto della sua storia, diventando campione d'Italia. I gol di McTominay e Lukaku hanno spento i sogni dei sardi, facendo esplodere di gioia il Maradona.

Napoli cuore e carattere conquista il quarto scudetto, il più sofferto di sempre. I gol di McTominay e Lukaku superano i Sardi e fanno esplodere di gioia il Maradona.

Napoli, cuore e carattere, conquista il suo quarto scudetto dopo una stagione intensa e sofferta, coronata da un record di Conte e una vittoria da capolavoro.

