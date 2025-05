Napoli Champion Italia Series A

Il Napoli di Antonio Conte conquista il titolo di Campione d'Italia, battendo il Cagliari 2-0 e superando l'Inter di Milano. La notizia, pubblicata recentemente sul quotidiano iberico Sport, conferma il successo dei partenopei nella Serie A, segnando un'importante vittoria nel campionato italiano e rafforzando la loro posizione ai vertici del calcio nazionale.

Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: El Nápoles de Antonio Conte le ha ganado el pulso al Inter de Milán y se ha coronado campeón de la Serie A después de imponerse al Cagliari por 2-0 y dejar en intrascendente la victoria de los de Simone Inzaghi ante el Como (0-2). Los ‘Gli Azzurri’ han hecho historia sobre el césped de un vibrante Estadio Diego Armando Maradona, al conseguir el cuarto ‘Scudetto’ de toda su historia que les ha permitido superar a la Roma y convertirse en el octavo equipo con más campeonatos nacionales del país. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Napoli Champion Italia Series A

Video NAPOLI-CAGLIARI 2-0 | HIGHLIGHTS | Napoli Are Champions! | Serie A 2024/25 Video NAPOLI-CAGLIARI 2-0 | HIGHLIGHTS | Napoli Are Champions! | Serie A 2024/25

